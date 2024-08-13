新幹線の要予約荷物スペースを外国人が横取り、JR東海が言及「お知らせを」FNNプライムオンライン

新幹線の要予約荷物スペースを外国人が横取り、JR東海が言及「お知らせを」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 新幹線車内の特大荷物スペースの横取り問題が相次いでいる
  • JR東海の担当者は「お近くの乗務員までお知らせください」とコメント
  • 持ち主不明の荷物があった場合は、荷物にお手を触れないでほしいとした
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