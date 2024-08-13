小林製薬の紅麹サプリをめぐる健康被害の問題で新たに１１人の報告漏れです。小林製薬の紅麹を使ったサプリメントをめぐっては、これまで把握していた５人以外に、サプリを摂取し亡くなった１０５人が死亡との因果関係の調査対象となっています。８月１３日、小林製薬の山根社長らがオンラインで会見を開き、これまで国に報告していた死亡の申し出の数に１１人分の報告漏れがあったと明らかにしました。報告漏れの理由につい