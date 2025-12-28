¡Úaespa - Supernova / THE FIRST TAKE¤ò¸µµ­»ö¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡Û ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¾ï¤Ëµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë4¿ÍÁÈ¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡£2024Ç¯7·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ä¾ÜºÙ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢É¬Ä°³Ú¶Ê¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ¢£aespa¤Î¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©4¿ÍÁÈ¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥× aespa¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥¹¥Ñ