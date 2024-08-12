前編記事「「どうして葬式に呼んでくれなかったんですか？」葬儀で実際に起きたトラブルと具体例な解決方法」から続く。その戒名ではダメです「葬儀に来た夫の親族に『宗派が違う』と指摘され、故人を偲ぶ場なのに、険悪な雰囲気になってしまったんです。同じ浄土宗でも宗派はいろいろ。事前に確認しておけばよかったのですが、そもそものお寺がわからなかったので、どうしようもなかった。ひとまずは親族に謝っておきましたが、白