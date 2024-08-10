今月7日、群馬県みなかみ町の住宅で92歳の男性と55歳の娘の親子2人が血を流して倒れているのが見つかり、このうち父親が死亡した事件で、警察が指名手配していた息子の木榑孝一容疑者（51）がけさ、遺体で発見されました。この事件は今月7日、群馬県みなかみ町の住宅で、この家に住む木榑正さん（92）と55歳の娘が血を流して倒れている状態で見つかったものです。警察によりますと、木榑正さんには刃物による傷があり、その後死亡