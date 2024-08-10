東京オリンピックの卓球混合ダブルスで日本卓球史上初の金メダルを獲得した水谷隼氏（３５）が９日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。パリ五輪の卓球男子団体について言及した。同日に行われた３位決定戦で日本は開催国のフランスに２―３で敗れて４位。３大会連続の表彰台とはならなかった。第１試合のダブルスは戸上隼輔（井村屋グループ）、篠塚大登（愛工大）組が登場。第１ゲームを５―１１、第２ゲームを７―１１で