パリ五輪の新競技ブレイキンで、日本代表の湯浅亜実（ダンサー名＝ＡＭＩ、２５）が金メダルを獲得し初代女王に輝いた。ダンス対決はスポーツ界だけでなく、ダンスやヒップホップに携わる芸能人からも熱視線が注がれた。ブレイキンは１９７０年代に米ニューヨークで生まれたストリートダンスの一種で、五輪に若い観客を新たに呼び込もうと今回初めて導入。会場ではＤＪが試合を盛り上げた。日本の代表的なＤＪの一人である、ダ