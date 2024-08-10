ピン芸人のやす子が10日、自身のXを更新し、フワちゃんが、Xで不適切な投稿を行ったことに端を発する一連の騒動について「もう終わりましょう」と伝えた。【実際のポストあり】「フワちゃんさんのことめちゃめちゃ許してます」やす子、誹謗中傷をやめるように投稿やす子は投稿で、「言及しないと言ったんですが」と前置きをしながら「フワちゃんさんのことめちゃめちゃ許してます！もう終わりましょう！！」と投稿。「た