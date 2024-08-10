横浜・関内で路上生活を送っていた元ホームレスのナムさん（68）。「YouTubeやりませんか？」と誘われたことをきっかけに、2022年、YouTubeチャンネル「ホームレスが大富豪になるまで。」を開設。現在は登録者数約40万人の人気を誇る。【衝撃画像】20歳の女性と交際していた元ホームレスYouTuber68歳を写真で見るナムさんは、20代後半でギャンブルにハマって身を滅ぼし、日本各地を転々とした挙句、還暦を過ぎてホームレスにな