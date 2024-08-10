東京・板橋区の町中華で鍋を振っているのは、元カリスマホスト城咲仁（46）。“ホストタレント”として一世を風靡した彼が、なぜ今、修行が嫌で18歳の時に飛び出した実家の中華料理店に戻ってきたのか。父を思う“息子”としての思いに迫る。【映像】実家の中華料理店で働く城咲仁と父・実さんの姿「『延命治療しますか？』まで言われて」父親の大病をきっかけに“店”に戻った城咲仁城咲の父・実さん（78）が19歳の時に創業