熱中症や脱水予防に欠かせない水分補給だが、飲み物選びも大事。持病や年齢によっては飲み過ぎが大きなリスクになることも。経口補水液とスポーツドリンクの違い、わかりますか？熱中症で救急搬送される人は7月に入って急増している。6月末は1週間で2千人台だったのが、1万人を超える事態になっている。つい手にとりがちなスポーツドリンク。汗で失われた塩分も補えるし、甘みもあって飲みやすい便利な飲み物ではある。た