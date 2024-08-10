フワちゃんとやす子は24時間テレビで和解？ネットで盛り上がる説に指摘FRIDAYデジタル

フワちゃんとやす子は24時間テレビで和解？ネットで盛り上がる説に指摘

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フワちゃんの「起死回生」の策について、FRIDAYが取り上げた
  • 24時間テレビ」でやす子と和解すれば復帰の可能性はあると芸能プロ関係者
  • だが、批判の声も番組に殺到する恐れがあり「それは厳しい」と日テレ関係者
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