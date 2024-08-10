◆パリ五輪第１５日▽ブレイキン女子（９日、コンコルド広場）パリ五輪の新競技、ブレイキンで、日本代表の湯浅亜実（ダンサー名＝ＡＭＩ、２５）が金メダルを獲得した。決勝でドミニカ・バネビッチ（同＝ＮＩＣＫＡ、リトアニア）を３―０で破り、初代女王に輝いた。ネット上では、中継に映った芸能人に注目。「めっちゃ映っていた方ＫＥＮＺＯさんですよね？」「ブレイキンみてたらめっちゃイケメンいてＤＡＰＵＭＰ