文部科学省が全国の教員の懲戒処分数などをまとめている統計調査で、茨城県教育委員会が2021年度分の処分数を1000人以上、過少に回答していた。大規模な採点ミスによる処分人数を入れなかったためだが、同種のミスがあった他県では正しい人数を回答している。お粗末ないきさつを取材した。【川島一輝、西夏生】「限界です」携帯メモにつづった孤独白杖の妻を手にかけた男性県内では21年3月、県立高などの入試で78校988件の採