米歌手テイラー・スウィフト（34）が、8日からオーストリアの首都ウィーンで予定してた世界ツアー3公演がテロ計画が発覚したことを受けて中止された事件で、新たに1人が拘束されたことが分かった。米CNNなどが報じている。同公演の主催者が、テロ計画が確認されたとして7日に中止を発表。オーストリアの警察当局が、このテロ計画に関与したとして10代のオーストリア人2人を拘束したと発表した。うち19歳の容疑者は、過激派組織「イ