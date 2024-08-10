女子プロレスラーでタレントのジャガー横田の夫で医師の木下博勝氏と長男大維志（たいし）さん（17）が、10日までに更新された家族のYoutubeチャンネル「ジャガー横田ファミリーチャンネル」に出演。JJこと大維志さんが海外留学する意向であることを報告した。大維志さんは「私JJ、ほぼ進路が決まった状態で。先生とも結構話して、この間エージェントとも話したんですよ。そしたら“こういうところあるよ”って自分の希望に合った