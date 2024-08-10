家族を先に殺すぞ」など危害を加える内容をパトカーの画像とともにSNSに投稿したとして、北海道・興部警察署は2024年8月9日、興部町に住む会社役員の男（38）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は今年5月、興部警察署のパトカーの画像とともに「家族を先に殺すぞ」「クソポリが、お前の住所・家族全部調べてあるからな」「口の利き方気をつけろよな」「家族さらって手足切り落とすぞ」などの文言をSNSに投稿し、興部警