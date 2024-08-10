青森県の弘南鉄道大鰐線で運行される「金魚ねぷた列車」の幻想的な車内の様子が、SNSで話題となっている。【映像】金魚ねぷた列車の幻想的な車内青森県弘前市を中心として走る弘南鉄道大鰐線では、期間限定で「金魚ねぷた列車」が運行されている。車内にはプロのねぷた絵師が製作した金魚ねぷた350個が飾られ、列車の中を照らす無数の金魚ねぷたの光が窓に反射し、まるで星空のように広がる。また、どこか異空間を感じさせる幻