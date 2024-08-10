宮崎県沖で発生した、最大震度6弱の地震を受けて、懸念されるのが飲料水や非常食の買い占めです。各地のホームセンターでは水などを購入する客が相次いでいます。利用客「防災グッズを家に準備してあるけど、足りない分を買い足しに来た」「ごはん、水、非常用トイレを買った」高須徹主任は、利用客について「（非常食を）1週間分の3〜8倍、買い求めている。在庫は用意しているので、慌てずに冷静に買い求めていただきたい」