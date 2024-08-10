1978年の発売開始から愛され続ける国民的おかし「たべっ子どうぶつ」が、アニメーション映画『たべっ子どうぶつTHE MOVIE』として初めて映像化され、2025年5月1日に全国公開されることが決定した。発表に合わせて、超ティザービジュアルとキャラクタービジュアル、特別動画が公開された。「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物の名前が英語で記された、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」