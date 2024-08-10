既婚者ですが、夫の夜勤が多くて、1人はさびしいので家に来て欲しい」熊本でも少年少女が“美人局”…マッチングアプリに「3Pできます。2.5です」と投稿しカモ募る若妻はこんな「誘い文句」で世のスケベな男性たちをだましていた。マッチングアプリで知り合った男性から、美人局の手口で現金を脅し取ったとして、大阪府警高槻署は先月、同市の会社員、寒川靖裕（30）と妻で無職の愛莉（24）両容疑者を恐喝の疑いで逮捕した。