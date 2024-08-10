世間を驚かせたのが、アイドルグループ「KAT-TUN」の中で真面目キャラで通っていた中丸雄一（40）の“アパ不倫”報道。中丸がナンパしたとされる橋本環奈似の女子大生との不倫に批判の声が少なくないのは、今年1月に元日本テレビの笹崎里菜アナ（32）と結婚したばかりという事情もある。【もっと読む】“新婚ホヤホヤ”中丸雄一「アパ不倫」騒動で即離婚？ 日テレ“内定取り消し”に屈しなかった気骨妻が下す判断自身の不倫を