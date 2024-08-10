誰かからプレゼントをもらえるのは、嬉しいもの。けれどなかには、プレゼントされたことがトラウマとなってしまうようなケースもあるようです。今回は、「夏が来るたびに思い出して不快になる」という経験をした、ユイカさん（仮名・20代）に話を聞きました。◆旅行の前に彼氏が水着をプレゼント「彼氏のTとは5月下旬から付き合いはじめ、その年の8月下旬で3か月。記念に離島へ旅行しようと誘われて、ワクワクしていました。旅