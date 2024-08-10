イギリスの和食に、進化あり。食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。コロナ規制がなくなり、再び海外旅行ができるようになった今、私は先日、コロナ後のリアルな食文化をリサーチするために、イギリスを訪れました。イギリスにはコロナ問題が漂い始めた2019年3月