連日、暑い日が続いていますが、楽しみながら涼める新潟県阿賀野市の遊園地のひんやりスポットをご紹介します。 ■“爆速メリーゴーランド”でひんやり？ 新潟県阿賀野市にある創業48年の遊園地「サントピアワールド」。ジェットコースターに観覧車など32のアトラクションがあり、休日には多くの家族連れでにぎわっています。そんな遊園地にはユニークなアトラクションが数多くあります。