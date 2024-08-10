全国の“秘境”を一挙紹介今や有名な観光地に行けば、外国人だらけということも珍しくなくなった。お盆休みは、人が少ないところで、ゆっくり過ごしたいという人もいるかもしれない。都会の喧騒を離れ、自然に囲まれた“秘境”を、鉄道に詳しいライターに聞いた。＊＊＊【写真】無人駅、自然に侵食された路線…秘境駅、ローカル線のギャラリー集今、どうしても行っておきたいのは、広島県にある「備後落合駅」。知る人ぞ知る