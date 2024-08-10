「図形に変換」すると、圧倒的に時間が短縮できるといいます「算数から勉強をやり直して、どうにか東大に入れた今になって感じるのは、『こんなに世界が違って見えるようになる勉強はほかにない』ということです」そう語るのが、2浪、偏差値35から奇跡の東大合格を果たした西岡壱誠氏。東大受験を決めたとき「小学校の算数」からやり直したという西岡氏は、こう語ります。「算数の考え方は、『思考の武器』として、その後の人生