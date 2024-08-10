ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（51）が9日、ABEMA「ABEMA Prime（アベプラ）」に出演。最近の株価乱高下について解説した。日経平均株価（225種）は5日、終値下げ幅が4451円28銭になった。1987年の「ブラックマンデー」翌日の3836円48銭を超え史上最大となった。しかし翌6日には、終値が前日比3217円04銭高の3万4675円46銭まで急騰し、過去最大の上げ幅となるなど激しい値動きをしている。堀江氏は今回の乱高下について、日本