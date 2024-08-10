９日午前１１時１５分頃、島根県隠岐の島町油井の那智神社近くの林道を歩いていた観光客の６０歳代女性の足に、落石が直撃した。女性ははずみで幅１メートルの林道を踏み外し、約３メートル下の崖下に滑落した。女性はドクターヘリで鳥取県米子市の病院に搬送され、両足の骨を折る重傷。隠岐の島署によると、落下した石の直径は約５０〜６０センチ。女性は別の観光客と２人で、那智神社から約３０メートル東にある那智滝へ向か