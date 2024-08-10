家族のために用意した食事を、すべて独り占めして食べ尽くしてしまう旦那さんもいるようです。ただでさえイライラするのに、その自分勝手さは緊急時にも発揮されるようで……？今回は、そんな「食い尽くし系旦那の実態」の中から1つ、非常食を食い尽くしていた旦那さんのエピソードをご紹介します。家族の非常食を一人で…？▽ 家族のためにストックしてあった非常食を一人で食べてしまった旦那さん。すごい食欲ですね……。大き