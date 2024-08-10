ボクシング女子６６キロ級決勝で、性別騒動の渦中にあったイマネ・ヘリフ（２５＝アルジェリア）が、中国選手を５―０で下して金メダルを獲得した。アルジェリア応援団の大声援を背に優勝。試合後は笑顔で大喜びだった。世界ボクシング協会（ＩＢＡ）が昨年の世界選手権の性別適合検査で基準値に達せず、失格としていたが、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）はパリ五輪に向けてパスポートの性別が女性であることから出場を容認