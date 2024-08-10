「何事にも動じない、平常心を維持できる人間になりたい」「喜怒哀楽に振り回されない人間になりたい」「上司、部下、取引先、苦手な人の前でも堂々としていたい」「緊張しやすい性格を何とかしたい」仕事でもプライベートでも、メンタル面で悩みを抱えている人は少なくない。そんな悩める人たちに向けて、陸上自衛隊の幹部（陸将、西部方面総監）としてさまざまな現場を指揮してきた小川清史氏がプライベートで密かに実践してきた