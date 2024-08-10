今年4月、福岡県飯塚市の久世賢治副市長が午後5時前から30分ほど市内のパチンコ店でパチンコをしていたことが分かった。【映像】反省コメントを出した副市長市役所の開庁時間は午前8時半から午後5時15分だが、特別職である副市長は勤務時間が定められていない。副市長はこの日、午後4時半すぎに退庁しており、公務時間外だったが、一般職員の勤務時間中にパチンコに興じていたことを謝罪した。「今後このような事は絶対に