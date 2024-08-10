今日10日も危険な暑さと天気急変に注意が必要です。晴れていても、午後を中心に急な激しい雨や雷雨の所があるでしょう。また台風5号が日本の東の海上を北上中です。関東や東北の太平洋側沿岸では次第に波が高くなりそうです。晴れていても天気急変局地的に激しい雨が降ることも今日10日は本州付近は日本海に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われるでしょう。一方、台風5号が日本の東を北へ進む見込みです。沖縄は晴れますが、午後は