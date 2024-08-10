無印良品】の「大人気バッグ」から、限定カラーが登場しました！ エコバッグとしてもお出かけ用バッグとしても使いやすいジュートマイバッグは、お値段500円以下という高コスパアイテム。今年は限定カラーとして4色が登場したので、イロチ買いもおすすめです。 限定カラー登場！ お手頃価格のジュートバッグ 【無印良品】「ジュート マイバッグ（A4）色付き」\499（税込） 無印良