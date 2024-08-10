ブラジルのサンパウロ郊外で旅客機墜落 乗客乗員61人全員が死亡

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 南米ブラジルの最大都市、サンパウロ郊外で9日、旅客機が墜落した
  • ボエパス航空は、乗っていた乗客57人と乗員4人が全員死亡したと発表
  • 墜落の原因は分かっておらず、墜落後に機体は激しく炎上した
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