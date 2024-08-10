James Oliphant［９日ロイター］ - 共和党候補のトランプ前大統領が８日に行われた記者会見で、民主党の大統領候補ハリス副大統領と一時期交際していたとされるサンフランシスコ元市長ウィリー・ブラウン氏と、カリフォルニア州元知事のジェリー・ブラウン氏を混同する場面があった。トランプ氏はウィリー・ブラウン氏について「一緒に乗ったヘリコプターが墜落しかけて緊急着陸したことがある」と回顧。また同氏がハリス氏