タレントのフワちゃんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「フワちゃんのオールナイトニッポン０」を降板することが９日、発表された。複数の関係者によると、フワちゃんの降板はほぼ即断即決だったという。同局は９日、声明で「ニッポン放送では番組基準というルールを設けており、他者を尊重しない誹謗中傷する行為については決して認めることができないと考えております。フワちゃんの今回の不適切な投稿は番組外での発