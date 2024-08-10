近代五種は９日、男子の準決勝が行われ、佐藤大宗（自衛隊）は１５１５点でＢ組の首位となり、１８人で争われる１０日の決勝に進んだ。馬術、フェンシング・ボーナスラウンド、水泳、射撃・ランで競われ、男女を通じ日本勢初メダルが懸かる。