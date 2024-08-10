相葉雅紀（４１）が、１０月放送開始予定のテレビアニメ「殿と犬」に声優として出演することが９日、分かった。放送局や放送時間などは追って発表される。Ｗｅｂコミック「ＣＯＭＩＣポラリス」で２０２１年１０月から連載中の大人気マンガをアニメ化。コワモテながら心優しい没落武士・殿と、むっちりとした愛嬌あふれる犬のコンビによる天下泰平な日常を描く。相葉は「原作を読ませていただいて、殿と犬の間にある、ど