◇パリ五輪第15日陸上（2024年8月9日フランス競技場）男子400メートルリレー決勝で、日本は37秒78の5位で16年リオ五輪銀以来、2大会ぶりの表彰台に届かなかった。前日（8日）の予選は1走からサニブラウン・ハキーム（25＝東レ）、柳田大輝（21＝東洋大）、桐生祥秀（28＝日本生命）、上山紘輝（25＝住友電工）のオーダーだったが、決勝は1走に坂井隆一郎（26＝大阪ガス）、2走にサニブラウンを起用した。スタート前、