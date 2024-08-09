「パリ五輪・ブレイキン女子・１次リーグ」（９日、コンコルド広場）五輪で初実施となるブレイキンの女子競技が開始された。コンコルド広場に設置された紫を基調したステージに、アゲアゲな音楽が鳴り響き、ＤＪらも登場。大盛り上がりとなったが、テレビ中継に会場で応援する有名男優の「しみけん」が姿が映り、ＳＮＳ上は騒然となった。実は元ブレイクダンサーでもある「しみけん」。日本テレビほか、ＮＨＫ−ＢＳでも中継