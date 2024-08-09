ウクライナ軍は今月6日、ロシア西部クルスク州に過去最大規模の越境攻撃を仕掛けました。ロシア軍は奇襲に不意を突かれた形で、独立系メディアは「プーチン大統領は平手打ちを受けたようなものだ」との声を伝えています。ロシアメディアによりますと、クルスク州へのウクライナ軍の越境攻撃では、住民ら6人が死亡、66人がケガをしました。国境付近の住民、数千人が避難を余儀なくされ、ロシア当局は連邦非常事態を宣言し、対応に追