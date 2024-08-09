［スキャナー］南海トラフ地震の「臨時情報（巨大地震注意）」が初めて出され、気象庁は注意深く地震活動を監視している。９日時点で異常な変化は観測されていないが、最大級に備え、想定震源域沿いでは引き続き注意が必要だ。同庁は「すぐに発生する可能性は低いが、この機に防災対策を見直してほしい」と呼びかける。（社会部大原圭二、畑武尊）■「通常より活発」「日向灘の地震活動は通常より活発だ」気象庁の武田清史