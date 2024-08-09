ローソンは９日、顧客らから理不尽な要求を突きつけられるカスタマーハラスメント（カスハラ）の対応に関する基本方針を策定したと発表した。警察や弁護士に相談して対応することや、今後の入店を断る場合があることを明記した。カスハラに該当する行為として、▽身体的な攻撃や商品の損壊▽従業員への誹謗（ひぼう）中傷や差別的な言動▽威圧的な言動や脅迫――などを挙げた。ローソンによると、カスハラの対応方針を対外的