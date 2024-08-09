ルイ・ヴィトン」は、リュックサックタイプのウィメンズ新作バッグ「モンスリ」2型を発売中だ。【写真】迷っちゃう〜！少し大きめサイズの「モンスリ PM」も■中身を安全に持ち運べる今回発売された新作バッグは、1994年に登場したメゾンのバッグ「モンスリ」から着想を得て、ニコラ・ジェスキエールが実用的かつスタイリッシュにアップデートしたアイテム。ラインナップには、幅24cm×高さ25cm×マチ12cmの「モンスリ M