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神奈川で震度5弱 専門家は南海トラフ地震との関連性は低いと話す

by ライブドアニュース編集部

  • 9日午後7時57分ごろ、神奈川県で震度5弱を観測する地震が発生した
  • 震源の深さは10キロで、マグニチュードは5.3と推定されるとのこと
  • 地震の専門家は、南海トラフでおきる地震との関連性は低いとみている
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