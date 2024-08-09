群馬・前橋市で寝静まった真夜中に目撃されたのは、洗濯物を物色する不審者の姿。不審者が現れた家の住人：（洗濯物を）かき分けて中をのぞいてる。娘もみんな怖くて、寝られなくなっちゃって…。実は、不審な人物がこの家に現れたのは、初めてではありませんでした。この6日前にも怪しい人物が敷地に侵入。白い線の入ったズボンに黒の半袖と目出し帽。先ほどの不審者と同じ姿です。まさに抜き足、差し足、忍び足で住宅のほうへ忍