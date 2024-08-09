フリーアナウンサー川口ゆり（29）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。夏場の男性などの体臭についての思いをつづり、反響を呼んでいる。美容事業にも携わっているという川口は「忙しくて自分に気を遣う時間も余力もないビジネスパーソン向けの体質改善や肌改善が得意なので、男性顧客向けの美容事業をますます頑張りたいな」と意気込みをつづるとともに、「自分で気づけない体臭（身近な女性は指摘しにくい）、日々の身体の調子