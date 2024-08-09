《先日、やす子さんに直接謝罪をさせていただきました。やす子さんはもちろん、投稿を見た多くの方の心に傷をつけてしまったことを、改めて謝罪させて下さい。本当に申し訳ありませんでした》お笑い芸人やす子に対し暴言を投稿した件で、フワちゃんが直接謝罪したことを８月８月にXで報告した。《アカウントを乗っ取られた、裏アカウントから載せようとしようとした文言等ではありません》と、自身が投稿したことも認めている。そ